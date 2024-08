Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Cittadella e passa ai sedicesimi: decide Laurienté

Grosso avanza ai sedicesimi della Coppa Italia e attende la vincente fra Lecce e Mantova.

Il Sassuolo si aggiudica la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia contro il Cittadella, grazie alla decisiva rete di Armand Laurienté nel secondo tempo: 2 a 1 per la squadra di Grosso, un risultato legittimato dal numero di occasioni superiori di un Cittadella che ha dato comunque filo da torcere agli avversari giocando la partita con le carte che aveva a disposizione e tenendo in bilico il match.

La rete del vantaggio dei neroverdi la realizza come dicevamo Mulattieri: allo scoccare del 45' l'attaccante sfrutta al meglio la verticalizzazione perfezionata da Toljan e l'assist di Bajrami. Nella ripresa i granata entrano come meglio non potrebbero, grazie ad un episodio che gira bene alla squadra di Gorini: dopo appena 3 minuti infatti ecco un errore in uscita di Thorstvedt che favorisce Casolari, il quale lancia la ripartenza di Enrico Baldini, che piazza un tiro preciso alla sinistra di Satalino. A decidere la sfida però è l'uomo più atteso a chiacchierato: Laurienté al 58' buca Kastrati con un gran destro da fuori area. Grosso avanza ai sedicesimi della Coppa Italia e attende la vincente fra Lecce e Mantova.