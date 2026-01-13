Coppa Italia, il tabellone: il Torino ai quarti contro l’Inter (dal lato del Napoli)
Il Torino approda ai quarti di Coppa Italia dopo aver eliminato la Roma e affronterà l’Inter, già qualificatasi a dicembre grazie al successo sul Venezia. Il Milan è uscito di scena, battuto in casa dalla Lazio, mentre il Napoli ha avuto la meglio sul Cagliari solo ai rigori, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. L’unico ottavo ancora da definire è Fiorentina-Como, in programma martedì 27 gennaio, con il vincitore che affronterà i campioni d’Italia in carica.
I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia:
JUVENTUS-Udinese 2-0
ATALANTA-Genoa 4-0
NAPOLI-Cagliari 10-9 dcr (1-1 nei tempi regolamentari)
INTER-Venezia 5-1
BOLOGNA-Parma 2-1
LAZIO-Milan 1-0
Roma-TORINO 2-3
Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)
Il tabellone dei quarti è quindi così delineato:
Parte sinistra: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta
Parte destra: Inter-Torino e Fiorentina/Como-Napoli
