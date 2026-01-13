Foto Coppa Italia, il tabellone: il Torino ai quarti contro l’Inter (dal lato del Napoli)

vedi letture

Il Torino approda ai quarti di Coppa Italia dopo aver eliminato la Roma e affronterà l’Inter, già qualificatasi a dicembre grazie al successo sul Venezia. Il Milan è uscito di scena, battuto in casa dalla Lazio, mentre il Napoli ha avuto la meglio sul Cagliari solo ai rigori, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. L’unico ottavo ancora da definire è Fiorentina-Como, in programma martedì 27 gennaio, con il vincitore che affronterà i campioni d’Italia in carica.

I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia:

JUVENTUS-Udinese 2-0

ATALANTA-Genoa 4-0

NAPOLI-Cagliari 10-9 dcr (1-1 nei tempi regolamentari)

INTER-Venezia 5-1

BOLOGNA-Parma 2-1

LAZIO-Milan 1-0

Roma-TORINO 2-3

Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)

Il tabellone dei quarti è quindi così delineato:

Parte sinistra: Bologna-Lazio e Juventus-Atalanta

Parte destra: Inter-Torino e Fiorentina/Como-Napoli