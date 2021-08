Coppa Italia, il Venezia passa ai sedicesimi: superato solo ai rigori il Frosinone

Il Venezia batte il Frosinone 9-8 dopo i calci di rigore ed approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al Paolo Mazza di Ferrara i tempi regolamentari terminano sull'0-0 e si va ai supplementari. A passare subito in vantaggio dopo 3' è il Frosinone grazie alla rete di Gori, passano 9' e il Venezia pareggia su calcio di rigore trasformato da Di Mariano. Il risultato non si schioda dal pari e quindi si va alla lotteria dei rigori dove ad avere la meglio sono i lagunari. Nella serie ad oltranza Gatti per i ciociari manda la palla oltre la traversa, mentre Ebuehi non sbaglia dal dischetto.