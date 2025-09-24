Coppa Italia, le formazioni di Verona-Venezia: turnover totale per i due allenatori
Appuntamento alle 18.30 al Bentegodi per il derby veneto tra Hellas Verona e Venezia, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio non solo il passaggio del turno, ma anche la possibilità di sfidare l’Inter agli ottavi, in gara secca in programma a dicembre a San Siro. Entrambi gli allenatori optano per un ampio turnover. Paolo Zanetti rivoluziona l’intero undici rispetto alla formazione scesa in campo contro la Juventus in campionato: 11 cambi su 11 per i gialloblù. Anche Giovanni Stroppa cambia quasi tutto rispetto alla gara contro il Cesena, confermando solo Schingtienne. Di seguito le formazioni ufficiali:
Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotslager, Bella-Kotchap, Ebosse; Cham, Niasse, Al Musrati, Yellu Santiago, Kastanos; Sarr, Ajayj.
A disposizione: Montipò, Castagnini, Belghali, Nelsson, Orban, Giovane, Kurti, Pavanati, Akalé, Szimionas, De Battisti, Feola, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Zanetti.
Venezia (3-5-2): Plizzari; Sverko, Schingtienne, Haps; Venturi, Perez, Bohinen, Lella, Compagnon; Casas, Fila
A disposizione: Stankovic, Grandi, Korac, Busio, Doumbia, Adorante, Yeboah, Hainaut, Bjarkason, Sebastiao, Svoboda, Sibidé, Pietrelli
Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)
Assistenti: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Sez. AIA di Roma 1), Andrea Zezza (Sez. AIA di Ostia Lido)
