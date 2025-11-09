Napoli sterile e mai pericoloso: a Bologna l'xG più basso da inizio anno
TuttoNapoli.net
Il Napoli perde in modo netto a Bologna, 2-0. Una sconfitta che le statistiche raccontano più di ogni commento: xG Bologna 0.91 – xG Napoli 0.26, con i rossoblù che hanno tirato 11 volte contro le 4 conclusioni degli azzurri (solo 1 nello specchio).
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
