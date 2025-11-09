Napoli sterile e mai pericoloso: a Bologna l'xG più basso da inizio anno

Napoli sterile e mai pericoloso: a Bologna l'xG più basso da inizio anno
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:25
di Antonio Noto

Il Napoli perde in modo netto a Bologna, 2-0. Una sconfitta che le statistiche raccontano più di ogni commento: xG Bologna 0.91 – xG Napoli 0.26, con i rossoblù che hanno tirato 11 volte contro le 4 conclusioni degli azzurri (solo 1 nello specchio).

