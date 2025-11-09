Conte non è discussione dopo il ko di Bologna, Sky: "Per il club semplice errore di percorso"

Il Napoli perde ancora in trasferta. Dopo una pessima prestazione al Dall'Ara, la squadra di Antonio Conte perde 2-0 contro il Bologna di Vincenzo Italiano e mette a rischio la prima posizione in classifica. Non ci sono riflessioni in corso su un possibile esonero del tecnico dei campioni d'Italia, riferisce Sky Sport. "Dalla società filtra soddisfazione e viene valutata questa sconfitta solo come un semplice errore di percorso".

