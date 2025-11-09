Prima pagina

L'apertura de Il Roma: "Carica Napoli! Azzurri a Bologna per vincere"
Oggi alle 09:10
di Pierpaolo Matrone

"Carica Napoli". E' questo il titolo scelto da Il Roma per aprire oggi la prima pagina in vista di Bologna-Napoli. "Azzurri a Bologna per vincere dopo due partite senza gol", si legge ancora sul quotidiano.
 