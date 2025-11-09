De Bruyne problema del Napoli... Da quando è infortunato: 1 gol in 4 partite!

Da quando Kevin De Bruyne è fuori, il Napoli sembra aver perso non solo un fuoriclasse, ma anche la sua identità offensiva. In molti sostenevano che il belga potesse rallentare la manovra dei partenopei, ma i fatti stanno raccontando tutt’altro: la sua assenza ha tolto idee, ritmo e imprevedibilità alla squadra di Antonio Conte, che ora fatica a trovare sbocchi offensivi e continuità nei risultati.

I numeri parlano chiaro: nelle ultime quattro partite senza De Bruyne, il Napoli ha segnato solo un gol, quello di Zambo Anguissa a Lecce, e non ha più vinto da allora. Due 0-0 consecutivi tra Serie A e Champions contro Como ed Eintracht Francoforte, seguiti dal 2-0 subito a Bologna, hanno evidenziato un’involuzione preoccupante. L’assenza dell’ex Manchester City sta pesando come un macigno, e il primato in classifica, dopo 15 giornate da leader, ora vacilla.