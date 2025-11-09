Prima pagina Tuttosport apre col derby di Torino: "Hanno vinto solo loro"

Sono i portieri Di Gregorio e soprattutto Paleari coloro i coloro i quali si sono maggiormente distinti nel derby. La sfida fra Juventus e Torino di ieri sera si è conclusa 0-0. Un punto a testa per Luciano Spalletti e Marco Baroni che proseguono le rispettive strisce positive di risultati. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Hanno vinto solo loro".