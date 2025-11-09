Napoli ancora a secco! Non segna su azione da 4 gare, non accadeva da Mazzarri

di Antonio Noto

Il Napoli non riesce più a segnare e perde ancora in trasferta, cedendo nel secondo tempo contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che s'impone per 2-0. La squadra di Conte non segna su azione per la quarta gara di fila. Non accadeva dal dicembre 2023, quando allenava Walter Mazzarri. 

