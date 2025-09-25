Ufficiale Coppa Italia, Napoli-Cagliari ma non solo: il tabellone completo degli ottavi

Con le gare di oggi si sono definitivamente conclusi i 16esimi di finale di Coppa Italia: a qualificarsi agli ottavi sono Cagliari, Udinese, Parma, Venezia, Como, Genoa e Torino. Poche sorprese dunque rispetto a quanto si poteva immaginare alla vigilia, eccezion fatta per i lagunari, che si sono imposti al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Di seguito il recap delle sfide disputate e il programma degli ottavi di finale della competizione:

I 16esimi di finale

Cagliari - Frosinone 4-1

Udinese - Palermo 2-1

Milan - Lecce 3-0

Parma - Spezia 6-5 d.c.r

Hellas Verona - Venezia 4-5 d.c.r

Como - Sassuolo 3-0

Genoa - Empoli 3-1

Torino - Pisa 1-0

Il programma degli ottavi di finale

Juventus - Udinese

Bologna - Parma

Lazio - Milan

Atalanta - Genoa

Napoli - Cagliari

Inter - Venezia

Roma - Torino

Fiorentina - Como