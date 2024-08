Coppa Italia, oltre 450 tifosi del Modena al Maradona per la gara col Napoli

Sabato alle ore 21.15 ci sarà l'esordio ufficiale del Napoli nella stagione 2024/25: gli azzurri di Antonio Conte giocheranno i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena. Stando a quanto riportato da CalcioModena, allo stadio Diego Armando Maradona ci saranno oltre 450 tifosi canarini nel settore ospiti a supportare la squadra di Pierpaolo Bisoli.

