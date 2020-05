Coppa Italia, Repubblica conferma: Napoli-Inter e Juve-Milan anticipate di un giorno

Manca soltanto l’ufficialità, ma la Lega Serie A è riuscita ad anticipare di un giorno le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. Come si legge su Repubblica.it, Juventus-Milan è ora in programma venerdì 12 giugno mentre Napoli-Inter slitta sul calendario e andrà in scena al San Paolo sabato 13 giugno. Confermata, almeno per il momento, la data della finale, in programma a Roma mercoledì 17 giugno.