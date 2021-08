Coppa Italia, Venezia contro il Frosinone prima della sfida a Napoli: le scelte di Zanetti

Sono ufficiali le formazioni di Venezia e Frosinone, che si affronteranno tra poco nella sfida valida per il secondo turo di Coppa Italia. Per la squadra di Zanetti è l'ultima gara prima dell'esordio in campionato contro il Napoli allo stadio Maradona. Ecco le scelte dei due allenatori:

VENEZIA: Bruno: Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Aramu, Forte, Johnsen. All. Zanetti.

FROSINONE: Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Garritano, Ciano, Canotto. All. Grosso.