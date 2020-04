Coronavirus, anziani a casa anche nella fase 2? Arriva una 'raccomandazione' per gli over 65

Interessante focus sul quotidiano Repubblica su quello che accadrà dal 4 maggio in poi. Tante risposte ai dubbi comuni dei cittadini. Tra questi: esiste un obbligo di restare a casa per gli anziani? Un vero e proprio obbligo no, ma sarà raccomandato agli over 65 di non uscire ancora per qualche settimana o di farlo solo in alcune fasce orarie. Un modo per tutelarne la salute.