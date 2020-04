Coronavirus, aprile decisivo in Campania: ricoveri in terapia intensiva dimezzati

Il 31 marzo la Campania contava 133 persone in terapia intensiva, oggi 61. In due settimane o poco più, 72 posti si sono liberati. Più del doppio rispetto al mese scorso. Nei ragionamenti sul futuro, è questo il dato più importante, anche più dei serali aggiornamenti sui positivi. Il reale problema in Campania sul Covid-19 è il rischio affollamento nei reparti, per questo motivo De Luca va avanti con la sua linea dura e severa nelle misure. Il peggio, però, sembra essere alle spalle. Ma anche 61 persone sono tante, troppe. Siamo ancora a metà strada.