Coronavirus, arriva l'app per tracciare il contagio: limitazione negli spostamenti per chi non la scarica

È in dirittura d’arrivo l’app Immuni, che dovrebbe garantire il controllo del contagio da Coronavirus anche nella Fase 2 e, si spera, in quelle successive fino al ritorno alla normalità. Il problema del governo, scrive il Corriere della Sera, è quello di assicurarsi che tutti i cittadini la scarichino: l’app sarà utile, infatti, se la userà almeno il 60% della popolazione.

Detto che non sembra possibile renderla obbligatoria, dovrebbe restare volontaria. Ma, e qui sta il punto, potrebbero essere poste delle limitazioni ai movimenti di chi non dovesse scaricarla. Non un obbligo di restare a casa, che sarebbe eccessivo, ma il riferimento è a tutti gli spostamenti che per tutti gli altri saranno progressivamente consentiti.