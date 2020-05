Coronavirus, Brasile soffocato dalla pandemia: 14mila nuovi positivi in 24h

Il Brasile continua a pagare il prezzo più alto tra i Paesi del Sudamerica in tema di vittime e contagi da coronavirus. La pandemia, infatti, non accenna a diminuire e soffoca la Nazione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.944 nuovi positivi ed 844 decessi che portano il totale a 13.149, con un asso di letalità del 6,9%. I contagiati, invece, sono 202.918 come riferisce il ministero della Salute. Lo riporta il portale Politicanews.it