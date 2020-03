Coronavirus, buone notizie dall'OMS: "Italia sta dando segnali positivi nella traiettoria dell'epidemia"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, s'è voluto pubblicamente complimentare con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per il suo discorso di ieri e per la rotta che ha indicato, sia all'Italia che all'Europa. "Il presidente Mattarella - ha scritto sul suo profilo twitter - ha parlato alla nazione con parole straordinarie, indicando all’Italia e all’Europa come procedere. Siamo a fianco dell’Bandiera italiana che sta dando segnali positivi nella traiettoria dell’epidemia. E’ una lezione per il mondo intero".