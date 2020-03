Coronavirus - E se a risultare positivo fosse un calciatore? Lo scenario che potrebbe alterare il campionato

Giorni di CoronaVirus e di allarme. Anche il calcio è sottoposto ad un regime particolare, con il Governo che discute vari provvedimenti. C’è una possibile, da tenere in considerazione considerato l’alto numero di contagi, che non può essere trascurata. Cosa accadrebbe se un calciatore di una qualsiasi squadra di Serie A dovesse risultare positivo al CoronaVirus?

Secondo il protocollo imposto dal Governo, tecnicamente tutta la rosa dovrebbe essere messa in quarantena saltando almeno due partite (il periodo di incubazione è attualmente quantificato in 15 giorni) rendendo ancora più complicata la situazione. Al momento non ci sono certezze, ma il calcio aveva forse sottovalutato una situazione che rischia di esplodere e di rendere ancora più palese l’inadeguatezza di chi governa il pallone.