Coronavirus, escono di casa per trovare un joystick: 2 denunciati a Napoli

Continuano i controlli anti-contagio dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli. Secondo quanto riferisce la redazione di Tgcom, nella citta' partenopea, i militari della compagnia Centro hanno denunciato due giovani, un 21enne e un 22enne entrambi del posto, perché a passeggio lungo via Toledo senza giustificato motivo. Fermati dai militari intorno alla mezzanotte, i due giovani si sono giustificati dicendo che fossero diretti a casa di un amico per recuperare un joystick per console.