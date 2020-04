Coronavirus, fase 2: spostamenti solo nella stessa Regione e ristoranti con posti dimezzati

Tutto pronto per la fase 2 con tante novità rispetto alle precedenti abitudini. Le svela l'edizione odierna del Corriere della Sera: i posti dove mangiare e bere potranno tornare in attività da metà maggio ma con una capienza ridotta del 50 per cento. È questo il parere del Comitato tecnico-scientifico consegnato al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Divieto prolungato per circoli ricreativi, teatri, cinema, discoteche e tutte le attività culturali e di svago. Ci si potrà spostare ma inizialmente solo nella propria Regione.