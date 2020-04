Coronavirus, il 20 aprile possibili novità su nuove aperture: nessuna deroga per gli spostamenti

Entro qualche giorno potrebbero riaprire regolarmente mobilifici, laboratori di falegnameria, alcune industrie tessili e della moda. Il governo è al lavoro per concedere nuove autorizzazioni dopo le cartolerie, le librerie e i negozi per la vendita di abbigliamento per neonati. La decisione potrebbe essere presa già lunedì 20 aprile. Nessuna deroga dovrebbe invece essere concessa fino al 3 maggio per quanto riguarda gli spostamenti delle persone e la riapertura di ville e parchi. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera.