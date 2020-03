Coronavirus, il bollettino delle 18: 168 morti in un giorno (di cui 135 in Lombardia)

Una crescita più lenta dei contagiati, ma più morti nell'ultimo bollettino diffuso alle 18 dalla Protezione Civile. Le persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 salgono a 8.514 (529 in più rispetto a ieri, ma manca il dato della Lombardia, in ritardo nella raccolta essendo la regione più in difficoltà). Di queste, 631 sono decedute (+ 168 rispetto a ieri) e 1.004 sono guarite (+280).

A seguire l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in conferenza stampa ha fatto il punto: dei 168 morti di quest'oggi, 135 sono della Lombardia. In tutto i positivi risultano essere 5.791 ("ma con molti tamponi in arrivo ancora"), 3319 i ricoveri non in terapia intensiva (+505), 466 in terapia intensiva (+26) e 896 i dimessi.

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

Lombardia 5791 (+322)

Emilia-Romagna 1533 (+206)

Veneto 856 (+74)

Piemonte 453

Marche 394 (+51)

Liguria 141(+31)

Campania 127 (+19)

Toscana 264 (+42)

Sicilia 62 (+1)

Lazio 116 (+15)

Friuli-Venezia Giulia 116 (+36)

Abruzzo 38 (+13)

Puglia 59 (+10)

Umbria 37 (+2)

Bolzano 38 (-)

Calabria 13 (+2)

Sardegna 20(+8)

Valle D’Aosta 17 (+6)

Trento 52 (+10)

Molise 15 (-)

Basilicata 7 (+1)