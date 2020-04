Coronavirus, il bollettino delle 18: +2886 positivi, calano decessi e ricoverati in terapia intensiva

Ufficiali da pochi minuti i dati suoi nuovi contagi in Italia per quel che riguarda il Coronavirus. Le nuove persone positive sono 2.886 in più rispetto a ieri (l'incremento di ieri era pari a 2.339), secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile nel solito bollettino delle 18. Per quanto riguarda gli altri numeri, +681 l'aumento delle persone decedute (ieri 766) e +1.238 i guariti. Il dato più importante riguarda i ricoverati in terapia intensiva: 3.994, con un -74 rispetto a ieri (per la prima volta segno negativo). In totale i casi sono 124.632.

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 49118 (+1598, +3.4%)

Emilia-Romagna 16540 (+608, +3.8%)

Veneto 10.824 (+360, +3.4%)

Piemonte 11.709 (+813, +7.5%)

Marche 4341 (+111, +2.6%)

Liguria 4203 (+238, +6%)

Campania 2828 (+151, +5.6%)

Toscana 5671 (+172, +3.1%)

Sicilia 1932 (+73, +3.9%)

Lazio 3757 (+157, +4.4%)

Friuli-Venezia Giulia 1986 (+107, +5.7%)

Abruzzo 1628 (+65, +4.2%)

Puglia 2240 (+58, +2.7%)

Umbria 1210 (+31, +2.6%)

Bolzano 1592 (+33, +2.1%)

Calabria 741 (+8, +1.1%)

Sardegna 874 (+49, +5.9%)

Valle d’Aosta 748 (+29, +4%)

Trento 2220 (+111, +5.3%)

Molise 206 (+30, +17%)

Basilicata 264 (+3, +1.1%)