Coronavirus, il bollettino delle 18: +4480 contagi, oggi 427 morti. Lombardia in allarme

La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino delle 18 sull'emergenza Coronavirus. Ad oggi sono 3.190 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese vittime e guariti- è di 41.035. Di queste, sono decedute 3405 (incremento di +427 rispetto a ieri, +14,3%) e 4.440 sono guarite (incremento di +415, +10,3%).

LOMBARDIA ROSSA - Sono in totale 2.168 i morti causati dal Covid-19 in Lombardia ad oggi, con un incremento di 209 decessi in 24 ore. I positivi sono 19.884, 2.171 in più, un dato significativamente più alto. Di seguito il bollettino regione per regione della Protezione Civile.

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 19884 (+2171, +12.3%)

Emilia-Romagna 5214 (689, +15.2%)

Veneto 3484 (+270, 8.4%)

Piemonte 2932 (+591, 25,2%)

Marche 1737 (+169, 10.8%)

Liguria 1059 (+172, 19,4%)

Campania 652 (+192, 41.7%)

Toscana 1482 (+152, 11.4%)

Sicilia 340 (+58, 2’.6%)

Lazio 823 (+99, 13.7%)

Friuli-Venezia Giulia 599 (+137, 29.7%)

Abruzzo 385 (+122, 46.4%)

Puglia 478 (+95, 24.8%)

Umbria 334 (+87, 35.2%)

Bolzano 436 (+60, 16%)

Calabria 169 (+40, 31%)

Sardegna 206 (+72, 53.7%)

Valle d’Aosta 215 (+50, 30.3%)

Trento 523 (+68, 14.9%)

Molise 46 (+18, 64.3%)

Basilicata 37 (+10, 37%)