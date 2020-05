Coronavirus, il bollettino delle 18: cala l'incremento dei decessi e aumentano i guariti

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 75.893 tamponi e individuati 593 nuovi positivi al coronavirus. Gli attualmente positivi sono 47.986, 2.980 in meno rispetto a ieri. Sale il numero di guariti: sono 150.604, 3.503 in più rispetto all'ultimo bollettino.

Nelle ultime 24 ore sono morte 70 persone affette da COVID-19 per un totale di 33.142 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 47.986 (-2.980)

Deceduti: 33.142 (+70, +0,2%)

Guariti: 150.604 (+3.503, +2,4%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 489 (-16, -3,2%)

Tamponi: 3.683.144 (+75.893)

Totale casi: 231.732 (+593, +0,3%)

Di seguito la suddivisione per Regione dei 47.986 attualmente positivi e il grafico riassuntivo

22.913 in Lombardia, 6.072 in Piemonte, 3.750 in Emilia-Romagna, 2.025 in Veneto, 1.380 in Toscana, 1.145 in Liguria, 3.405 nel Lazio, 1.346 nelle Marche, 1.012 in Campania, 1.395 in Puglia, 458 nella Provincia autonoma di Trento, 1.145 in Sicilia, 336 in Friuli Venezia Giulia, 824 in Abruzzo, 157 nella Provincia autonoma di Bolzano, 33 in Umbria, 200 in Sardegna, 23 in Valle d’Aosta, 170 in Calabria, 163 in Molise e 34 in Basilicata.