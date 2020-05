Coronavirus, il bollettino delle 18: continua decremento casi attivi, meno di 300 nuovi decessi

Sono stati diramati i dati di oggi dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 89.624, con un decremento di -1904. Aumenta anche il numero dei guariti, con +3.031 tra dimessi e guariti per un totale di 96.276. Aumenta il numero dei decessi con un +274, ma l'incremento è minore rispetto all'ultimo dato (ieri +369); il totale dei deceduti sale a 29.684 dall'inizio dell'emergenza. Cala anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.311, -22 rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono 2.381.288, +79.359 nelle ultime 23 ore. Il totale dei casi è 214.457, con un +1.401 in 24 ore.

Attualmente positivi: 89.624

Deceduti: 29.958 (+274, +0,9%)

Dimessi/Guariti: 96.276 (+3.031, +3,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.311 (-22, -1,7%)

Tamponi: 2.381.288 (+70.359)

Totale casi: 215.858 (+1.401, +0,7%)

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 80.089 (+720, +0.9%; ieri erano stati +764)

Emilia-Romagna 26.487 (+108, +0.4%; ieri erano stati +104)

Veneto 18.553 (+74, +0.4%; ieri erano stati +77)

Piemonte 28.135 (+196, +0.7%; ieri erano stati +165)

Marche 6.452 (+31, +0.5%; ieri erano stati +29)

Liguria 8.645 (+94, +1.1%; ieri erano stati +76)

Campania 4.541 (+9, +0,1%; ieri erano stati +14)

Toscana 9.683 (+26, +0,3%; ieri erano stati +26)

Sicilia 3.288 (+7, +0,2%; ieri erano stati +14)

Lazio 7.034 (+39, +0.6%; ieri erano stati +81)

Friuli-Venezia Giulia 3.107 (+13, +0,4%; ieri erano stati +9)

Abruzzo 3.072 (+25, +0,8%; ieri erano stati +22)

Puglia 4.245 (+49, +1.2%; ieri erano stati +26)

Umbria 1.405 (+1, +0,1%; ieri +4)

Bolzano 2.552 (+9, +0,4%; ieri erano stati +1)

Calabria 1.125 (+3, +0,3%; ieri +3)

Sardegna 1.324 (+5, +0,4%; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.150 (+4, +0,3%; ieri +3)

Trento 4.283 (+3, +0,1%; ieri erano stati +19)

Molise 305 (+1, +0.3%, ieri +3)

Basilicata 388 (La regione, «all’esito di nuove verifiche», ha ridotto di 16 unità il numero dei casi totali; ieri +3)