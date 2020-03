Coronavirus, il bollettino delle 18: oggi +2470 contagi (meno di ieri) e 368 morti. Crescono i guariti

Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato in occasione della conferenza stampa odierna da Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano anzitutto 414 guariti, che portano il numero totale a 2.749. I nuovi casi positivi di contagio da COVID-19 sono 2.470: un numero più basso rispetto a ieri anche se, come evidenziato dallo stesso Borrelli, non sono pervenuti i dati della Puglia e della provincia autonoma di Trento. Borrelli, che poi ha invitato tutti a donare il sangue, ha indicato in 23.073 il numero dei soggetti attualmente positivi, di cui 10.197 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e 1.851 in terapia intensiva. I decessi, come sempre in attesa di conferma dall'ISS circa il nesso causale, sono stati 349.

REGIONE PER REGIONE:

Lombardia 14649 (+1377, 10.4%)

Emilia-Romagna 3522 (+429, 13.9%)

Veneto 2473 (+301, 13.9%)

Piemonte 1516 (+405, 36.5%)

Marche 1242 (+109, 9,6%)

Liguria 667 (+108, 19.3%)

Campania 400 (+67, 20.1%)

Toscana 866 (+85, 10,9%)

Sicilia 213 (+25, 13.3%)

Lazio 523 (+87, 20%)

Friuli-Venezia Giulia 386 (+39, 11,2%)

Abruzzo 176 (39, 28,5%)

Puglia 230 (-)

Umbria 164 (+21, 14.7%)

Bolzano 241 (+37, 18,1%)

Calabria 89 (+21, 30.9%)

Sardegna 107 (+30, 39%)

Valle d’Aosta 105 (+48, 84,2%)

Trento 378 (-)

Molise 21 (+4, 23,5%)

Basilicata 12 (+1, 9,1%)