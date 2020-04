Coronavirus, in serata nuova conferenza del Premier Conte: annuncerà nuove misure

Ultim'ora riportata dai colleghi da Palazzo Chigi. Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Attraverso un post sul proprio profilo Facebook il Presidente del Consiglio pochi minuti fa ha anticipato le prossime misure che l'Unione Europea metterà in campo per contrastare la disoccupazione e alimentare la cassa integrazione (l'acronimo sarà SURE) dopo aver parlato con la Presidente della Commissione Europea Ursola von der Leyen: