Coronavirus, incredibile Bolsonaro: Brasile supera 9mila morti, lui annuncia barbecue con tanti invitati

Jair Bolsonaro sempre più sopra le righe ed oltre i limiti. Nel giorno in cui il Brasile ha annunciato lo sfondamento dei 9mila morti per Covid, il Presidente dello Stato ha dichiarato alla stampa la sua intenzione di organizzare un barbecue nella sua dimora, con tanto di invitati ed ospiti. Il tutto, ovviamente, va contro le direttive dell'Oms che vieta assembramenti in questa fase di lotta alla pandemia. "Sabato, a casa, farò un barbecue. Facciamo una chiacchierata, forse una peladinha. Ci saranno circa 30 ospiti as Alvorada". A riferirlo è il portale Politacanews.it