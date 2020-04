Coronavirus, l'ultimo aggiornamento della Campania: i dati provincia per provincia

AGGIORNAMENTO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA



Il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi in Campania ripartiti per province:



Totale positivi: 4.074

Totale tamponi: 51.090



Totale deceduti: 309

Totale guariti: 746 (di cui 631 totalmente guariti e 115 clinicamente guariti)



Il riparto per provincia:



Provincia di Napoli: 2.181 (di cui 833 Napoli Città e 1348 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 622

Provincia di Avellino: 427

Provincia di Caserta: 400

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 274