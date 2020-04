Coronavirus, lo studio del sindacato mondiale dei calciatori: "In tanti oggi sono depressi"

"Il numero di calciatori professionisti che segnalano sintomi di ansia e depressione è aumentato nettamente da quando le misure per ridurre la diffusione del coronavirus Covid-19 hanno causato la sospensione delle attività calcistiche professionali". La FIFPro, sindacato mondiale dei calciatori, in questi giorni ha condotto uno studio insieme all'Università di Amsterdam e quest'oggi ha reso noti i risultati.

E' stato condotto uno studio su scala internazionale e sono stati contattati giocatori che militano in Australia, Belgio, Botswana, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Scozia, Sudafrica, Svizzera e Stati Uniti per un totale di 1.602 calciatori professionisti: 1.134 giocatori di sesso maschile, con un'età media di 26 anni, e 468 giocatori di sesso femminile, con un'età media di 23 anni.

Dallo studio è emerso che il 22% delle giocatrici e il 13% dei giocatori ha riportato sintomi coerenti con una diagnosi di depressione. Il 18% delle donne e il 16% degli uomini ha riportato sintomi coerenti con una diagnosi di ansia generalizzata.

Global survey: Player unions offer support amid sharp rise in footballers reporting symptoms of depression during football shutdown



https://t.co/69mcG2frSc pic.twitter.com/GpBxKvbhSV