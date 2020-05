Coronavirus, numeri impressionanti in Brasile: 1156 decessi in 24h

In Brasile, per il terzo giorno consecutivo, si è sfondata quota 1.000 morti in un giorno. Nelle ultime 24 ore, infatti, i decessi sono stati 1.156 che hanno portato a 26.754 il numero totale delle vittime in quello che è il secondo Paese al mondo più colpito. Come afferma il ministero della Salute, i contagi, invece, sono 26.417 in 24 ore, 438.238 in totale.

E' lo Stato di San Paolo, nelle ultime 24 ore, ad aver fatto registrare una vera impennata, con 6.382 contagi per un totale di 95.865. Sono 268 i decessi a San Paolo nelle ultime 24 ore, 6.980 in totale. Lo scrive Politicanews.it