Coronavirus, quarantena di 10 giorni e un solo tampone per terminare l’isolamento

Via libera alla riduzione dei giorni di quarantena da 14 a 10 giorni, e stop alla regola del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito, ne basterà solo uno. Queste, secondo l'edizione online del Corriere della Sera, le nuove indicazioni emerse durante la lunga riunione di oggi del Comitato tecnico scientifico convocata dall’esecutivo in vista del varo di un nuovo Dpcm.