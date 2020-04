Coronavirus, Sky Uk elogia il Cotugno: "Nessun sanitario infetto, eccellenza italiana!"

In Italia il Coronavirus ha messo in seria difficoltà tutto l'apparato sanitario, di fatto portando allo stremo le zone più colpite dall'emergenza come Lombardia ed Emilia Romagna. Anche nel resto del paese, con il passare del tempo, l'infezione si è estesa, investendo anche il Sud Italia ed ovviamente la città di Napoli. Proprio del capoluogo campano ha parlato un reportage dell'emittente Sky News, che di fatto ha elogiato l'Ospedale Cotugno definendolo come un'eccellenza del nostro paese: "Incredibilmente, finora, neanche un membro dello staff medico e sanitario è stato contagiato.I medici indossano delle super-maschere. Incredibilmente nessun medico è infettato al Cotugno. Indossano gli strumenti di protezione adatti e seguire i protocolli giusti. La preparazione e l’equipaggiamento sono le chiavi per fermare il virus. Un eccellenza nel sud dell'Italia".