Prima pagina Corriere dello Sport: "200% Napoli. Conte insegue il -3 all'Inter"

"Orgia" è il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina, dedicata alla corsa Champions League che vede più squadre in lotta e racchiuse da una distanza di pochi punti in classifica dopo i risultati del weekend: "Champions: sei squadre in otto punti", aggiunge il quotidiano romano.

Il taglio alto è invece dedicato al Napoli, atteso oggi dal posticipo del Maradona contro l'Empoli con l'obiettivo di restare in scia alla capolista Inter: "200% Napoli. Conte con l'Empoli insegue il -3" in classifica. In basso, invece, spicca un box con protagonista il Sassuolo che ieri ha festeggiato la promozione in Serie A: "Il Sassuolo torna in A con cinque turni d'anticipo".