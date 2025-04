Prima pagina Corriere dello Sport: "Allarme Conte"

"Allarme Conte" si legge questa mattina in prima pagina sul Corriere dello Sport. Nel pre partita del match contro il Monza, il tecnico scuote ambiente e società con dichiarazioni importanti: "Qui a Napoli tante cose non si possono fare. (...) Parlando di Kvara avevo detto che qui non sarebbe stato di passaggio. Non vorrei essere considerato un bugiardo per discorsi disattesi". Dal punto di vista del campo, invece, si ferma Neres che salterà la sfida contro il Monza. Davanti Spinazzola sarà inserito nel tridente che proverà l'aggancio all'Inter, impegnato invece a Bologna.