Prima pagina Corriere dello Sport: "Ancelotti infinito. Juve, Agnelli non torna"

"Non torna". Titolo breve ma incisivo quello della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il riferimento è ad Andrea Agnelli, per il quale si era parlato di un possibile ritorno alla guida della Juventus. La Exor, holding di famiglia, esclude possibili riassetti societari. Avanti dunque con l'attuale management. Parlando di campo, Thiago deve salvare il posto Champions: a Firenze fuori l'ex Nico Gonzalez, mentre Koopmeiners avrà un'altra chance.

In taglio alto, spazio al Real Madrid e al suo allenatore: "Ancelotti infinito". I Blancos eliminano l'Atletico Madrid e accedono così ai quarti di finale di Champions League. Segna Gallagher subito, poi Vinicius sbaglia il rigore del possibile 1-1. Supplementari e penalty: fatali gli errori di Alvarez e Llorente. Decide Rudiger, ora Carlo trova l'Arsenal. I Gunners, a loro volta, hanno eliminato il PSV (decisivo soprattutto il 7-1 dell'andata). Avanti anche Borussia Dortmund e Aston Villa, che hanno fatto fuori rispettivamente il Lille e il Club Brugge.

Si parla anche di Europa League e Conference, con tre squadre italiane impegnate. Per ognuna di queste, ecco un titolo in prima pagina. In campo la Roma contro l'Athletic Bilbao ("Dybala: "Voglio un trofeo"), la Lazio contro il Viktoria Plzen ("Carica Lazio, Castellanos più 40.000") e la Fiorentina ("Palladino: qui conta solo la Viola").