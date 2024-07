Prima pagina Corriere dello Sport apre con Buongiorno: "Vuole il Napoli"

"Vuole il Napoli": così la prima pagina odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla scelta di Buongiorno, convinto del progetto Conte e deciso a vestire la maglia azzurra. L'accordo tra Torino e Napoli è fatto e Aurelio De Laurentis è pronto a chiudere l'affare per assicurare le prestazioni del difensore a Conte, in vista della prossima stagione. L'Inter, invece, rimane alle porte. Secondo il quotidiano può inserirsi solo cedendo De Vrji all'Al Ittihad. In taglio basso Morata che apre al Milan