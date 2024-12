Prima pagina Corriere dello Sport: "Beffa Roma, Gasperini vola. La Juve che manca"

"La Juve che manca" è il titolo proposto oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che decide si soffermarsi sull'emergenza infortuni (13 in appena tre mesi) in casa bianconera: in 19 gare sono state 85 le assenze complessive per Thiago Motta. Il taglio alto non può che essere dedicato a Bove, fortunatamente in ripresa dopo il malore, e alle partite di Coppa Italia in programma oggi. Di spalla trova spazio l'Atalanta, che vince anche a Roma e continua a volare in classifica.