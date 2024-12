Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte e Inzaghi tifano Baroni. Il Napoli su Pellegrini"

vedi letture

"Uno per tutti", è il motto suggerito in prima pagina da Il Corriere dello Sport da parte di Conte e Inzaghi. Entrambi gli allenatori, infatti, guarderanno con assoluta attenzione la sfida di sabato sera tra Lazio e Atalanta che potrebbe far rallentare la Dea, al momento capolista del campionato.

Intanto sfida tra ex in Juve-Fiorentina, mister Ranieri disegna la nuova Roma per il big match con il Milan, il Napoli guarda in casa giallorossa per un colpo a centrocampo. Gasperini deve guardarsi da un club inglese per Carnesecchi.

Lazio-Atalanta - Uno per tutti

Juventus-Fiorentina - Nico e Kean rivincite da ex

Milan-Roma - Ranieri disegna la nuova Roma

Napoli - Vuole Pellegrini

Atalanta - Arsenal su Carnesecchi