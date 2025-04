Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte lancia Rafa Marin con il Monza"

"Conte lancia Rafa Marin con il Monza" si legge in basso. La prima è tutta per l'Inter, però. "Bye Bayern". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'Inter saluta Kane: semifinale col Barça. In Champions 2-2 a San Siro: i tedeschi vanno a casa. Secondo tempo spettacolare: l'ex Tottenham gela Sommer, risponde subito Lautaro (8° gol) e Pavard firma il 2-1. Dier rimonta, finale da brividi e poi la festa. Ora nerazzurri attesi dal doppio confronto con i blaugrana di Flick. Avanti anche l'Arsenal: niente remuntada del Real Madrid, i Gunners eliminano Ancelotti.