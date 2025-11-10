Prima pagina Corriere dello Sport: "Dallinga spegne il Napoli"

Dallinga spegne il Napoli. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul ko di Bologna: "I campinoi d'Italia crollano al Dall'Ara, Conte duro. L’olandese e Lucumí decidono la sfida e trascinano Italiano in zona scudetto. Antonio Conte: "Ci siamo sciolti, non voglio accompagnare un morto".

Comandano Inter e Roma. Chivu batte la Lazio (2-0), Gasp stende l’Udinese (2-0).Lautaro e Bonny firmano la vittoria contro Sarri: 26 gol, attacco record.

Pellegrini e Çelik regalano la vetta dopo 12 anni. Milan e Napoli a -2.