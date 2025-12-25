La Cremonese finisce sul Times: "Impresa alla Leicester? No, ma con un Vardy così..."

L’ultima impresa da underdog di Jamie Vardy passa dalla Serie A e porta dritta a Cremona. Come racconta un’analisi del The Times, l’ex simbolo del Leicester City ha avuto un impatto immediato con la Cremonese, diventando in poche settimane il leader tecnico ed emotivo della squadra lombarda. Quattro gol, il premio di miglior giocatore del mese di novembre e una serie di prestazioni trascinanti hanno acceso l’entusiasmo di una piazza che sogna una stagione oltre le aspettative. A Cremona, città dei violini Stradivari, Vardy è stato ribattezzato “StradiVardy”: un soprannome che racconta bene il legame immediato tra l’attaccante inglese e i tifosi grigiorossi.

Nell’intervista concessa al Times, Vardy ha però mantenuto i piedi per terra: "L’obiettivo principale è restare in Serie A. Era così anche al Leicester. Partita dopo partita, poi si vedrà". Decisiva nella sua scelta è stata la fiducia trasmessa dall’allenatore Davide Nicola, specialista in salvezze miracolose. Ora, però, il cammino della Cremonese incrocia quello del Napoli. La sfida contro gli azzurri rappresenta un banco di prova importante anche per la squadra di Conte, chiamata a fare i conti con l’entusiasmo e l’esperienza di un Vardy che, ancora una volta, sembra deciso a riscrivere la storia.