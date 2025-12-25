Neres merita la convocazione col Brasile? Per i dati produce più di Vinicius e Rodrygo

L’esplosione di David Neres non passa inosservata nemmeno in Spagna. Il quotidiano Marca dedica un’analisi approfondita al momento straordinario dell’esterno del Napoli, sottolineando come le sue prestazioni abbiano riaperto con forza il dibattito su un possibile ritorno nella Nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti. Secondo Marca, se è vero che il Brasile abbonda di esterni offensivi – da Vinícius Júnior a Raphinha, passando per Rodrygo – nessuno, oggi, attraversa uno stato di forma paragonabile a quello di Neres. Assente dal giro verdeoro dal 2019, il brasiliano ha accelerato in maniera impressionante nell’ultimo mese, diventando decisivo con gol e assist pesanti.

Nel Napoli di Antonio Conte, Neres sta ripagando pienamente la fiducia dell’allenatore: sei delle dieci partecipazioni a gol stagionali sono arrivate nelle ultime settimane, con reti contro Atalanta, Roma, Milan e Bologna, oltre agli assist nei big match. I numeri confermano la crescita: è il giocatore azzurro con più dribbling tentati e uno dei migliori per progressioni palla al piede, oltre a una sorprendente riduzione dei palloni persi. A 29 anni, Neres sembra aver superato l’etichetta di talento incompiuto vista dopo Ajax, Shakhtar e Benfica. Conte lo ha reso centrale e, colmando il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia, il brasiliano si è preso il Napoli. E ora anche il Brasile torna a pensarci seriamente.