Prima pagina Corriere dello Sport: "Fazzini tra Lazio e Napoli. Zirkzee vuole Motta"

vedi letture

"Zirkzee vuole Motta": titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. L'olandese litiga con Amorim: ha in testa Thiago. Ha un piano: via anche in prestito, lo United punta Gyokeres.

Un altro titolo importante della prima pagina odierna è il seguente: "Lautaro-Loolkman: brivido Supercoppa". Inzaghi: "Non siamo stanchi di vincere". Gasp sempre battuto nelle ultime quattro sfide: "Capiremo il nostro livello".