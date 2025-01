Prima pagina Corriere dello Sport: "Garnacho e Adeyemi, il Napoli allo sprint"

vedi letture

"C'è posto per te". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Inter e Milan in zona ottavi di Champions League come Gasp: Inzaghi vince 1-0 a Praga, Conceicao batte 1-0 il Girona.

In campo anche l'Europa League, come dimostrano i due titoli più in taglio basso: "Roma, la volta buona con Dovbyk-Dybala" e "Lazio, passo e chiudo: Taty più Dia per la vetta".

"Garnacho e Adeyemi, il Napoli allo sprint": si legge di spalla.