Prima pagina Corriere dello Sport: "Il canto di Napoli. Anguissa blinda il primo posto"

vedi letture

"Il canto di Napoli" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport, all'indomani del 2-0 rifilato dagli azzurri al Verona: "Anguissa blinda il primo posto. Inter, che fatica" conclude il quotidiano, facendo riferimento anche al successo nerazzurro a Venezia. Spazio anche alla Roma e al pareggio last minute conquistato a Bologna, mentre in ottica mercato si parla del via libera del PSG per Kolo Muani alla Juventus e delle opzioni Rashford o Walker per il Milan.

Serie A - Il canto di Napoli. Anguissa blinda il primo posto. Inter, che fatica