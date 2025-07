Prima pagina Corriere dello Sport: "Il tesoro di Marotta"

vedi letture

"Il tesoro di Marotta", il Corriere dello Sport nella sua edizione in edicola oggi dedica l'apertura in prima pagina al mercato dell'Inter: "100 milioni da Bisseck, Frattesi e Asllani. Rivoluzione in due atti. Nel 2026 fuori Acerbi, De Vrij, Darmina e Micki". E tra i partenti potrebbe esserci anche il numero uno nerazzurro: "Sommer in bilico. Oltre a Calha il Galatasaray cerca anche lo svizzero". Di spalla spazio al mercato della Juventus: "David aspetta Sancho. Il canadese: 'Juve, vinciamo'".

In taglio basso il Milan di Allegri, che ha iniziato i primi test fisici ieri: "Max disegna il nuovo Milan. Test atletici e bagno di folla. Primo allenamento per Ricci. Tare lavora su Jashari e Pubill". Più in basso spazio al mercato della Roma e a quello internazionale: "Roma, il sì di Krstovic. Multa Uefa: tre milioni", "Nico Williams rifiuta il Barça. Resta all'Athletic: firma fino al 2035". Di spalla le manovre per la nomina del nuovo ct della Nazionale Under 21: "Baldini prenota l'Under 21". Di seguito la prima pagina integrale.